Согласно Священному Писанию, Господь сотворил мир за шесть дней, а на седьмой отдыхал. Обратный цифровой процесс занял ровно столько же. Первым во вторник 10 ноября пал Microsoft. Миллионы пользователей которого, открывая приложения, увидели "синий экран смерти". Затем, сбой случился у крупных американских банков и сети отелей "Мариот". Длился он весь рабочий день. Но если заселение и транзакции подождут, то как быть с авиасообщением? А это 17 тысяч рейсов! В итоге самолеты в США не летали целых пять часов, так как не работали "глаза и уши" пилотов – система связи. Одномоментно она вышла из строя между 22 региональными центрами.

Потом Америка выдохнула, но ненадолго. Пришли новости из АНБ - Агентства национальной безопасности США. Подразделения Пентагона, отвечающего за информационную защиту. Точнее, до того момента отвечавшего. Сломалась внутренняя система обмена данными.

Все это напоминало цифровую лавину. А дальше что? С ума сойдет бытовая техника? В соцсетях даже специальный термин придумали – "Глюкгейт". По аналогии со знаменитым "Уотергейтом". Оказывается, еще два месяца назад таинственный пользователь из Бразилии пообещал миру "цифровой апокалипсис": "Все в интернете будет взломано, начнется так называемый "COVID 2.0", крупные банки будут взломаны, и все данные будут полностью уничтожены. Произойдет блокировка Сети. Глобальный интернет будет отключен на 3 месяца. Это вызовет массовую панику и хаос. Глобальное отключение начнется 17 ноября".

И ладно ноунеймы с воспаленной фантазией. Но ведь классика! В вездесущих "Симпсонах" все это, оказывается, тоже было. Причем с указанием конкретной даты.

В соцсетях вполне ожидаемо паника. А вместе с ней - и комментарии экспертов по экстремальному выживанию: "Первое правило любого выживания - у вас обязательно должно быть восемь основ. Еда, вода, огонь, укрытие, медицинская помощь, связь, навигация и то, что обеспечит безопасность".

"Встал вопрос о том, что сейчас происходит. И самое главное - почему все это стало происходить именно после промежуточных выборов. Поэтому в Америке сегодня ползут определенного рода слухи о том, что, возможно, администрация Трампа сейчас вынашивает какие-то планы. Может быть, введения в США чрезвычайного положения. Это делается именно политически для того, чтобы сосредоточить всю полноту власти в руках администрации, чтобы мотивировать это разными угрозами", - рассуждает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Ведь официально Белый дом отчаянно призывает не верить принципу " один раз - случайность, два раза - совпадение, три - закономерность".

"У нас нет никаких признаков, никаких доказательств и вообще никаких оснований полагать, что какие-либо из этих инцидентов связаны друг с другом", - сказал госсекретарь Марко Рубио.

К тарелочкам и светящимся шарам человечество вроде как уже привыкло. Наведываются периодически. А тут - такое. Метеорологическое явление или новый вид пришельцев?

"Я встречался с летчиками ВВС. Это очень достойные и серьезные люди, их никак нельзя назвать сторонниками теорий заговора. Они рассказывали мне очень странные вещи и говорили, что в определенных случаях там действительно происходит что-то", - заявил Стивен Кинг.

Ну и вишенка на торте. Пояснил сам "король ужасов" Стивен Кинг. И в этом, он, кстати, солидарен с Вангой, которая предсказывала человечеству контакт с внеземным разумом именно на 2026 год: "Пришельцы приземлились. Вот настоящая причина. Они не хотят вызвать всемирную панику. Они слепы, но слышат чертовски хорошо".

Перспектива для человечества, мягко сказать, так себе. Есть, правда, и другая, вполне земная, но от этого не менее тревожная версия происходящего. Во всем виноват искусственный интеллект. Ведь практически все пострадавшие компании заявляли о перенастройке оборудования и внедрении неких обновлений.

"Все с самого начала строилось как карточный домик. Когда цифровизацию вели методом "научного тыка". Когда в конечном счете вся эта цифровизация делалась для решения конкретных задач. Без расчета того, какие последствия это может дать", - отмечает Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем.

В той же американской авиации некоторые компоненты систем навигации служат еще с середины 1960-х.

"Сейчас мы переключаем всю сеть со старых медных проводов на оптоволоконную. Вместо аналогового сигнала будет цифровой. Но пока работает старая. Нам очень нужны новые технологии. Чтобы связь была современной и устойчивой. Я все время прошу у Конгресса дополнительных средств на это", - сказал Шон Даффи, министр транспорта США.

Нужно как минимум 55 миллиардов долларов. Есть еще железные дороги и автомобильные магистрали. То, что когда-то помогло Штатам выбраться из Великой депрессии, то есть индустриализация, оказалось очень дорого в содержании. А еще настоятельно требует модернизации.

"Если посмотреть на историю американских техногенных катастроф, они носили локальный характер. Это тоже надо понимать. Они могли быть достаточно болезненными. Допустим, когда сходили с рельсов поезда, которые перевозили токсичные элементы, были загрязнения земельного фонда, рек. Но это носило локальный характер, а вот тут произошел сбой уже в масштабах национальных. Чего никогда не было", - продолжает Владимир Васильев.

И дальше, предупреждают специалисты, будет только хуже. Вот и британский Economist, публикуя традиционную обложку, год за годом в прямом смысле слова сгущает краски. А ведь журнал называют главным рупором влиятельного семейства Ротшильдов.

"Поскольку у западного мира с перспективами не очень, то каждая описанная им перспектива становится страшнее предыдущей. Если в новом мире вы понимаете, что вас не ждут, то этот новый мир рисуется вами в черных и коричневых тонах", - объясняет Журавлев.

Economist называет 2027-й началом пост-трамповской эры. Начнется борьба между его преемниками. Внизу график - красная стрелка. Растет сумма заимствований и процентные ставки, а домохозяйства беднеют. Журнал предупреждает: что-то где-то должно сломаться. Еще на обложке много оружия - намек на эскалацию, будущее конфликты. И загадочный мужчина, в ковбойской шляпе на коне, скачущий по направлению к Спасской башне Кремля. Пока рунет гадал, кто же это, старожилы припомнили легендарную фотосессию российского президента. В 2007-м Владимир Путин вместе с князем Монако Альбером II в точно таком-же виде рыбачил на Енисее, в Туве. На обложке к 2028 году, видимо, ждём стерхов с амфорами.

Ну а пока любуемся мозгом в центре. Он, как полагают многие, символизирует все тот же искусственный интеллект и проблемы с коммуникациями. Ведь если кто-то рассчитывал, что "цифровой апокалипсис" или "первый контакт" снимут все вопросы, то он глубоко заблуждался. Это, похоже, не конец, а начало.