Каждый из шести Джеймсов Бондов – это мировая легенда. И теперь в этот элитный клуб супермужчин попал Роберт Паттинсон - с внешностью подростка-переростка и амплуа волшебника. И перед ним уже стоит первая сверхзадача: убедить консервативных фанатов бондианы, что шпионом Его Величества может быть даже романтичный вампир, который однажды превратился в летучую мышь - Бэтмена.

Именно к бешеной популярности Паттинсона среди миллениалов и зумеров у кинокритиков самые большие претензии. До сих пор все Бонды входили в роль, не имея звездного прошлого, и вот спустя 65 лет после начала съемок первой картины вдруг разрушено ключевое правило: имя актера не должно перевешивать популярность его персонажа. В случае с Паттинсоном все наоборот. Более того, в прокате второй "Бэтмен" будет конкурировать с новым "Бондом". Оба блокбастера выйдут на экраны в 2028 году. Это как минимум странно. Но, по версии кинокритиков, компания Amazon, а это новый владелец франшизы о Джеймсе Бонде, больше не будет руководствоваться старыми правилами, у нее в приоритете холодный финансовый расчет и рыночная конкуренция.

Дело в том, что фильмы о Бонде – это не просто увлекательный сюжет. Это еще и миллионные рекламные контракты. Ничего - от часов до ботинок - не попадает в кадр случайно. В общем, новый Бонд прежде всего должен уметь продавать. Ну а так как мировой прокат сегодня держится именно на миллениалах и зумерах, затащить в кинотеатры надо прежде всего их.

"Отдать роль Бонда в 2026 году малоизвестному актеру было бы огромным риском. А на Роберта Паттинсона зритель стабильно идет в кинотеатры. И я говорю не только об "Одиссее", которая собрала в прокате почти два миллиарда долларов, но и другие его фильмы, которые были сняты за гроши, собрали целое состояние. Так что он - беспроигрышная ставка с точки зрения бизнеса", - отметил американский продюсер Сандро Монетти.

На большие ставки указывает и тот факт, что нового Бонда утверждал лично основатель Amazon Джефф Безос. Второй в списке богатейших людей планеты.

"Да, я принимал активное участие в кастинге. Мы провели очень напряженную работу и приняли окончательное решение в прошлую пятницу. Изначально была большая группа кандидатов, мы сократили выбор до пяти финалистов. А потом мы провели настоящие, старомодные кинопробы. И это было действительно интересно – костюмы, декорации, массовка. Мы сняли по три сцены с каждым из финалистов. А потом мы пару часов просматривали все эти кинопробы. И все актеры были необычайно талантливы. Но в Робе и его игре было что-то особенное. Было совершенно очевидно, что он - Джеймс Бонд", - рассказал Безос.

Но по слухам Паттинсон все же победил не только благодаря честной борьбе. С одной стороны, на Безоса слегка надавила его жена Лорен Санчес, которая вроде бы давно является фанаткой экс-вампира и, поговаривают, не против стать девушкой Бонда. Пока только в кино.

А с другой стороны, сыграло мнение режиссера Дени Вильнева, который вместе с Робертом Паттинсоном работал над фантастическим эпосом "Дюна: Часть третья" и остался им крайне доволен. Но если Лорен смотрит на Паттинсона как на соблазнителя, то Вильнев видит в нём идеального циничного агента-убийцу, каким Бонд и описан в книгах Яна Флеминга: "Во-первых, я должен верить, что этот человек - убийца, потому что Бонд не просто шпион, а наемный убийца. Мне нужна злость во взгляде - то, что есть далеко не у каждого. Мне нужен человек с дерзким, бескомпромиссным лоском. Тот, вокруг кого начинает вращаться все пространство, стоит ему войти в комнату. Обладающий мощнейшей харизмой, который притягивает людей. Еще он остроумный, обладает черным юмором и получает удовольствие, когда оказывается по уши в неприятностях. Он не боится замарать руки. Мне нужен кто-то сильный, мощный, с глубоким интеллектом в глазах - тот, кто всегда на шаг впереди нас".

Только вот критики всей этой зловещей магии в Паттинсоне в упор не видят. Говорят, ему хотя уже и 40 лет, что кстати, критично, так как агенты с лицензией на убийство в этом возрасте уже готовятся к пенсии, но при этом в нем нет той самой особой мужественности и обаяния, от которых и противники, и любовницы теряли бы способность к сопротивлению.

Впрочем, те же самые критики признают, что у Паттинсона все же есть и весомые достоинства. Он белый гетеросексуальный мужчина и британец, к тому же он помолвлен и воспитывает дочь. А ведь последнее время в Голливуде ходили упорные слухи, что ради либеральной повестки нового агента 007 могут сделать либо темнокожим мужчиной, либо даже женщиной. Тоже темнокожей.

К счастью, в этот раз при выборе главного героя обошлись без альтернатив. И даже британская королевская семья одобрила кандидатуру нового Бонда. И с 16 ноября на официальных страницах Букингемского дворца висит пост "Добро пожаловать на секретную службу Его Величества, мистер Бонд". Кстати, Паттинсон будет первым Бондом на службе у короля, а не королевы. Но на этом новости не заканчиваются. Кастинг продолжается - и теперь зрители переживают за других ключевых персонажей. Первый вопрос – кто станет девушкой Бонда. И на это вакантное место претендуют аж 19 актрис. Но это опять же по слухам.

Второй вопрос – кто станет главным злодеем. Не исключают, что эту роль может получить самый популярный на западе российский актер и номинант на "Оскар" Юра Борисов. Напряжение настолько сильное, что даже Брэд Питт уже не может себя сдерживать и пытается прорваться на кастинг без очереди: "О, я не знаю, кто будет девушкой Бонда, но запишите меня на роль злодея! Позвоните мне! Дайте Вильнёву телефон - погнали!".

Но какими бы очаровательными ни были ключевые герои, настоящая киноистория не случится без драматической музыкальной темы, написанной и исполненной звездой. И тут тоже немало претендентов. Минимум 16 исполнителей - от Тейлор Свифт до Бейонсе - горят желанием спеть для Бонда. Впрочем, главное, чтобы создатели нового фильма под давлением Amazon в этом коктейле из голливудских звезд и холодного бизнес-расчета не забыли о секретном правиле: взболтать, но не смешивать. Иначе от легендарной магии бондианы не останется и следа.