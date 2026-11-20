Министерство иностранных дел России вызвало в пятницу, 20 ноября, румынского посла в Москве Кристиана Истрате.

Дипломату был заявлен протест в связи с отказом румынских властей выдать визы российским спортсменам для участия в первенстве Европы по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет.

Внешнеполитическое ведомство указало на немотивированность такого отказа и предупредило на своем официальном сайте, что враждебные выпады в отношении России не останутся без ответа и долгосрочных негативных последствий для их инициаторов.

До того на Смоленскую площадь вызывали временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен — это реакция на решение финских властей прекратить выдачу виз спортсменам из России. Москва требует от Хельсинки вернуться к деполитизированному подходу к вопросам участия россиян в международных соревнованиях.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что действия недружественных западных стран — это пренебрежение нормами международного спортивного права, грубое нарушение Олимпийской хартии и шаги в направлении уничтожения олимпизма в целом. Спорт, как и искусство, должен объединять людей, "но, видимо, кто-то этого не хочет".