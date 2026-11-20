Курс философии в российских высших учебных заведения будет обновлен. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования России.

Как уточняет ведомство, доработать концепцию преподавания курса философии на нефилософских направлениях подготовки в вузах планируется до февраля 2027 года. Затем предстоит разработка типовой рабочей программы и учебника.

Минобрнауки отмечает, что в пресловутой концепции философия представлена в Концепции как дисциплина, формирующая мировоззрение, осознанный патриотизм и критическое мышление. При этом критика не должна переходить в отрицание.

Учтены в концепции и современные реалии. Так, большое внимание уделяется вопросам этики использования искусственного интеллекта (ИИ), сообщает "Интерфакс".

Россия продолжает плавный переход к новой образовательной системе, ориентированной не на Болонскую западную систему, а на собственные потребности и особенности. При этом глава государства Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова делиться опытом реализации лучших практик в образовании.

В 2026 году высшие учебные заведения в России скорректировали список вступительных испытаний, предусмотренных для поступления: физика стала основным экзаменом для технических направлений, а история — для гуманитарных. Число предметов для третьего испытания на педагогических направлениях сократили минимум вполовину.