Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко поздравил мировых судей, сотрудников судебных участков и коллектив столичного департамента по обеспечению деятельности мировых судей с юбилеем.

"Мировая юстиция – один из наиболее близких к людям институтов судебной системы. Она соприкасается с повседневной жизнью москвичей, помогает разрешать споры и защищать права в самых разных жизненных ситуациях. И очень важно, чтобы человек, переступая порог судебного участка, понимал: его выслушают, обстоятельства дела внимательно изучат, а решение будет принято в соответствии с законом", – отметил Александр Горбенко.

Он подчеркнул, что за четверть века мировая юстиция Москвы стала ключевой частью судебной системы столицы, сохранила традиции московского правосудия и сформировала сильное профессиональное сообщество. Многие специалисты, начинавшие свой путь на судебных участках, впоследствии стали судьями федерального уровня. Это говорит о преемственности и высоком качестве профессиональной школы.

Александр Горбенко поблагодарил мировых судей и сотрудников аппарата за ответственную работу, а ветеранов – за вклад в становление мировой юстиции столицы.

Развитие мировой юстиции остается одним из приоритетных направлений работы правительства Москвы. При поддержке мэра Москвы строятся новые здания судебных участков, реконструируются действующие помещения, обновляются залы заседаний и рабочие пространства, внедряются современные информационные системы и электронные сервисы. Все это меняет не только условия работы судей и сотрудников аппарата, но и сам опыт взаимодействия москвичей с судебной системой.

"Современный судебный участок должен быть удобен и для тех, кто здесь работает, и для граждан, которые приходят за защитой своих прав. Продуманная организация пространства, понятная навигация, современное оборудование и электронные сервисы делают обращение в суд более комфортным и доступным", – подчеркнул заммэра.

Александр Горбенко пожелал мировым судьям, сотрудникам аппарата судебных участков, ветеранам мировой юстиции и их близким здоровья, благополучия и новых успехов.

"Убежден, что и впредь вы будете с честью исполнять свой профессиональный долг, неизменно следовать принципам законности и справедливости, вносить весомый вклад в укрепление правопорядка и повышение правовой культуры жителей столицы", – заключил он.