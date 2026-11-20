Государственный информационный ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина" заработает в России с 1 декабря в полном объеме. Об этом рассказала в пятницу, 20 ноября, официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем "Макс"-канале, указанная система объединяет данные 15 государственных органов и организаций об иностранных гражданах. Такой подход повышает эффективность миграционного контроля и упрощает законопослушным приезжим получение государственных услуг.

Цифровой профиль мигранта содержит также сведения об всех нарушениях, которые допустил этот человек – от просроченной регистрации до штрафов. Недобросовестным иностранцам больше не удастся оставаться в тени, предупредили в МВД.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил результаты эксперимента с приложением "Амина", которое упрощает учет иностранных граждан из безвизовых стран. В Москве и Подмосковье эта система уже доказала свою эффективность. Соответствующий опыт может быть поэтапно распространен на другие регионы России, подчеркнул политик.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что еще в 2024 году по поручению Владимира Путина столичные власти внедрили новые механизмы учета и контроля в миграционной сфере. Эксперимент полностью себя оправдал: по итогам первого полугодия 2026 года количество инцидентов с мигрантами в городе сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 39%.