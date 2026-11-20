Министерство войны США обнародовало очередную партию материалов о неопознанных явлениях и объектах, которые, по одной из версий, могут иметь внеземное происхождение.

Как сообщает РИА Новости, в числе прочего представлены видеозаписи неких объектов, пролетающими мимо кораблей, которые были сняты на Ближнем Востоке в разные годы.

В Пентагоне уточняли, что публикуемые материалы "представляют собой нерешенные случаи, что означает, что правительство не в состоянии вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений".

Ажиотаж вокруг публикации материалов Пентагона о предполагаемых контактах с НЛО сопровождается материалами средств массовой информации о недавних происшествиях подобного характера. Так, The Daily Mail утверждает, что в июне 2026 года на Аляске в районе военной базы появился неопознанный объект, напоминающий гигантскую медузу.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал, что задействует свои служебные полномочия и возможности, чтобы докопаться до истины в вопросе вероятного существования НЛО. Политик заявил, что давно интересовался этой темой, а также подчеркнул, что будучи верующим человеком убежден в том, что далеко не всё можно объяснить с точки зрения законов физики.