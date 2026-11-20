Дания российского военного атташе персоной нон грата и требует от него покинуть датскую территорию. Об этом объявил в пятницу, 20 ноября, министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен.

Как заявил датский политик, посла России вызвали во внешнеполитическое ведомство и уведомили о решении относительно военного атташе — ему предписано покинуть Данию в течение семи дней.

Кроме того, Расмуссен заявил о намерении датских властей принять меры по ограничению выдачи виз гражданам Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

В сентябре Дания в очередной раз разразилась беспочвенными обвинениями против России, утверждая, что наша страна якобы запланировала усиление "гибридной активности" против членов НАТО. Российское посольство в Копенгагене ответ указало, что королевство пытается таким способом оправдать собственную стремительную милитаризацию.

При этом Дания открыто готовится к пиратским действиям против России на Балтике и операциям по силовому задержанию российских судов, отказавшись принять инициативу Москвы о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве. Посольство России предупреждало, что любая провокация может обернуться большой бедой с непредсказуемыми по масштабу последствиями.