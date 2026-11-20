Россия уже не раз призывала иностранных граждан, в том числе дипломатов, покинуть Киев ради собственной безопасности. Об этом напомнил в пятницу, 20 ноября, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Карен Малаян.

Дипломата вызвали в дипломатическую службу Евросоюза, чтобы выразить ему недовольство ударами российской армии. Брюссель утверждает, что пострадали посольства западных стран в Киеве.

Малаян напомнил, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны, включая последние теракты против Крымского моста, ВС России продолжают наносить системные удары по объектам военного назначения на Украине.

И Киев, и его иностранных спонсоров предупреждали о таком ответе. При этом обвинения в адрес России в преднамеренных угрозах в отношении иностранных дипмиссий на Украине или нанесении им ущерба неприемлемы, цитирует представителя нашей страны ТАСС.

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин также призвал нидерландскую сторону всерьез отнестись к рекомендации Москвы покинуть украинскую столицу. Дипломат выразил сожаление по поводу ущерба зданию дипмиссии страны в Киеве, но напомнил о совете вывезти персонал посольства из города.

Посольство России в Австрии в ответ на обвинения в обстреле здания австрийской дипмиссии в Киеве также указали на неоднократные предостережения. Дипломаты подчеркивают: вся ответственность за возможные негативные последствия целиком и полностью лежит на австрийской стороне, проигнорировавшей предупреждения.