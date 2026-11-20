Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Берлине назвал себя и европейцев украинцами.

Как сообщает Agence France-Presse, Макрон высказывался о вероятности членства Украины в НАТО: "Сегодня — в том числе для нас, украинцев, для европейцев, этот вопрос вновь становится актуальным".

Внимание на себя обратила не только эта нелепая оговорка, но и сама идея Макрона оживить дискуссии о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян предупредил в соцсетях, что "из-за этого возможна война между двумя ядерными державами".

До того лидер партии "Патриоты" и кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года Флориан Филиппо заявил, что главе государства следует заниматься решением внутренних проблем для купирования протестов, а не направлять финансирование Украине. По мнению политика, "Макрон и олигархия хотят воспользоваться событиями, чтобы установить диктатуру" (цитата по ТАСС).

В то же время Макрон утвердительно ответил на вопрос о готовности взять на себя роль переговорщика с Россией от Европы. Французский лидер отметил, что "европейцам необходимо взять инициативу в дискуссиях с Россией в свои руки".