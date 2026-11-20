Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в течение пятницы, 20 ноября, девять украинских беспилотных летательных средств.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областей и Ставропольского края.

Атаки бандеровцев на мирное население и гражданские объекты в России осуществляются при прямом пособничестве Запада. Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от Гааги объяснений в связи с информацией о том, что ВСУ применяли нидерландские крылатые ракеты-дроны Ruta для ударов по Крымскому мосту.

Европа продолжает выделять киевскому режиму огромные средства на закупку дронов, понимая, для чего будут использоваться эти БПЛА. В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Брюссель выделит властям Украины на эти цели еще 3,9 миллиарда евро.