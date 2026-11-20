Растущая устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам грозит сокращением продолжительности жизни во всем мире. Об этом рассказал в пятницу, 20 ноября, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

По словам эксперта, с точки зрения клинической медицины ожидаемая продолжительность жизни уже в 2035 году может снизиться на 1,8 года, сообщает ТАСС.

При этом дополнительные расходы для системы здравоохранения в мире составят около триллиона долларов. Козлов подчеркнул, что резистентность к антибиотикам оборачивается солидными экономическими издержками, поскольку растут затраты на лечение инфекций и компенсацию потери трудоспособности населения.

Комментарий эксперта последовал за тревожными сообщениями из Европы о резком увеличении числа случаев инфицирования бактерией Klebsiella pneumoniae. Представитель Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Кристиан Гиске назвал устойчивость этого микроорганизма к антибиотикам серьезной угрозой для здравоохранения.

В компании AMR Action Fund, которая специализируется на инвестициях в противомикробные препараты, отмечали, что Европе угрожает устойчивая к лечению антибиотиками супербактерия из-за конфликта на Украине. Результаты исследования Сумского государственного университета показывают, что 85% инфекций у обследованных раненых украинских солдат оказались устойчивы ко многим типам антибиотиков.