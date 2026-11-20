Сергей Собянин сообщил в своем канале в Мах, что вручил знак почетного гражданина города Москвы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и поздравил его с юбилеем.

Как отметил мэр, награды Патриарх Кирилл был удостоен за сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и историко-культурного наследия Москвы, выдающийся вклад в укрепление межконфессионального мира и согласия, многолетнюю благотворительную и попечительскую деятельность.

Глава города также отметил, что патриарх посвятил свою жизнь служению Богу и церкви и добился больших успехов на этом пути. Сегодня в школах преподаются основы православной культуры, восстанавливаются порушенные и строятся новые храмы, с каждым годом усиливается социальное служение церкви.

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