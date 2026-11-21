Турнир PGE Warsaw Cup, входящий в серию "Челленджер", пройдёт в Варшаве с 25 по 29 ноября. Ещё до старта соревнований стало известно, что российские спортсмены на нём не выступят. Заместитель министра спорта Польши Пётр Борыс подтвердил, что российским фигуристам будет отказано в участии, сообщает польский портал RMF24.



"Мы фактически запрещаем российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Польши", — заявил Борыс.



В заявке на турнир значились два российских танцевальных дуэта: Анна Коломенская и Артём Фролов, а также Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Теперь их участие исключено по решению польских властей.



При этом на уровне международного спорта ситуация развивается в другом направлении. Ещё 30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов к турнирам под эгидой организации начиная с сезона‑2026/27. Атлеты из России могут выступать в нейтральном статусе как в личных, так и в командных соревнованиях по всем дисциплинам, входящим в ISU: фигурному катанию, шорт‑треку и конькобежному спорту.



Однако ограничения со стороны отдельных стран продолжают влиять на возможность участия россиян в конкретных стартах. Так, российские фигуристы уже пропускают этап Гран‑при в Финляндии. С 16 ноября страна ввела новые ограничения на въезд россиян, в том числе для профессиональных спортсменов. Даже при общем допуске со стороны ISU национальные решения государств могут блокировать выступления российских атлетов на локальных турнирах.