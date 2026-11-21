Премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернэм глубоко убежден в необходимости возвращения страны в состав Европейского союза, сообщает газета The Times.

По данным источника, стремление восстановить членство в блоке отражает искренние взгляды премьер-министра и согласуется с настроениями британцев, а не выступает в роли продуманного предвыборного или тактического хода. Ранее политик уже отмечал, что рассчитывает застать возвращение королевства в ЕС, но призывал сохранять прагматизм.

Тема обострилась на фоне переговоров на саммите Великобритания — ЕС, состоявшемся 20 ноября в Брюсселе. Сторонам удалось согласовать компромиссы по торговле.

Однако реализация соглашений зашла в тупик из-за требований Брюсселя. Европейские чиновники в последний момент обусловили вступление пунктов в силу снижением платы за учебу в британских вузах для граждан ЕС до расценок для местных жителей, отведя на решение вопроса полгода. В Лондоне эту уступку отклонили из-за рисков для бюджета, который рискует терять до £450 млн в год.

Итоги переговоров вызвали резкую реакцию среди британских консерваторов. Экс-переговорщик по Brexit Дэвид Фрост назвал действия правительства предательством, заявив, что Лондон вернулся со спорным компромиссом, основные пункты которого фактически заморожены до принятия европейских условий.