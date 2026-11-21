Украинцам нужно задуматься о будущем и объединить усилия с Россией ради достижения общих целей. Об этом заявил Владимир Путин в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма "Наше крещение. Предстоятель". Документальная лента посвящена 80-летию патриарха Кирилла.

И так совпало, что интервью выходит в эфир в очередную годовщину Евромайдана на Украине 2013 года. Именно это событие стало отправной точкой зарождения в Незалежной современного национализма.

По словам президента, нынешнее противостояние связано с попытками внешних сил ослабить Россию и подчинить её своим интересам. Путин подчеркнул, что подобная политика не отвечает и потребностям Украины. Ведь после обретения независимости люди там лучше жить не стали. А власть в стране захватили не патриоты, а националисты. И разница между ними в том, подчеркнул Путин, что патриоты любят свою страну, а националисты ненавидят другие народы, но на этой ненависти далеко не уедешь.

Президент обратился к простым украинцам. "Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе – в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей", - сказал президент.

Украинским военным Путин посоветовал не сдаваться в плен, а переходить на сторону России.

После общения с Путиным сербский режиссер Эмир Кустурица сказал в интервью ТАСС, что интервью с президентом было огромным вдохновением для него.