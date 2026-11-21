Массовые протесты молодёжи сразу в нескольких городах Германии. Почти девяносто тысяч школьников и студентов вышли на улицы, требуя, чтобы власти отказались от планов ввести обязательную военную службу.

Демонстранты скандировали: "Молодым нужно будущее, а политикам – война" и "Мерц должен уйти". В Гамбурге мирный марш перерос в стычки с полицией. В Лейпциге силовики применили водомёты и перцовый газ.

Протесты состоялись также в Кёльне, Берлине, Франкфурте. В ФРГ это уже пятая по счёту массовая акция против воинской повинности. Участники требуют направить средства из оборонного бюджета на нужды образования и социальную поддержку.