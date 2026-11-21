Европу продолжает лихорадить. На улицы крупнейших городов вышли старшеклассники, студенты и молодые работники. Люди недовольны ростом стоимости жизни и политикой властей, которые сосредоточились на милитаризации и поддержке киевского режима.

Одна из самых многочисленных акций протеста прошла в Германии. Там без стычек не обошлось: в полицейских полетели петарды, они ответили дубинками. Акция протеста в Германии, которая охватила более 70 городов, – лучшая иллюстрация к общеевропейской проблеме. Если даже у законопослушных бюргеров лопнуло терпение, значит отношения народа и властей, реально обернулись глубоким кризисом.

"Мерц – должен уйти", "В школах – разруха", "Никогда больше воинской повинности", "Молодёжь хочет будущего, а не войны". Эти слоганы – одновременно и главные требования протестующих. Люди добиваются отказа от милитаризации германской экономики и её внешнеполитического курса, обязательного призыва в армию, и роста стоимости жизни.

Молодёжь совсем не горит желанием попасть в подразделения Бундесвера. И обвиняет власти в том, что миллиарды евро расходуются на вооружения - за счет урезания программ на образование и социальную сферу.

Общеевропейская акция протеста охватила также Рим, Тирану, Вену, Загреб, Болонью и Париж. Митингуют уже 400 городов в 25 странах. И везде требования почти как в Германии – меньше тратить на вооружения, больше на доступное жилье и образование. Люди явно дают понять - амбиции 700 евробюрократов, это совсем не то, чего хотят миллионы жителей.

Тимур Абдуллаев