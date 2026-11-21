Студенты московских колледжей стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". Как рассказал сегодня в социальных сетях Сергей Собянин, награды завоевали почти 30 учащихся.

Всего же в финале соревновались более 500 представителей разных регионов. Они разрабатывали собственные проекты. Состязания проходили в нескольких направлениях: спорт, психология, медиа, туризм.

Конкурс "Большая перемена" - это один из крупнейших проектов "Движения первых" для детей и молодёжи. "Поздравляю ребят и педагогов-наставников!", - написал мэр.