В посёлке Дзержинский Иркутской области на дереве обнаружили рысь. Было понятно, что животному нужна помощь. Развернули целую операцию. Выяснилось, что хищница сильно истощена и у неё нет части зубов. Хищница сидела почти у самой верхушки, не проявляла агрессии и не пыталась убежать.

Дикая кошка насторожилась, когда подъехали машины, но попыток к бегству не предприняла. Зооволонтёр приблизилась к ней с дистанционным инъектором, минута - и дротик со снотворным попал в цель.

Специалисты не двигались, ожидая, что животное заснет прямо на дереве. Но рысь вдруг начала спускаться и спрыгнула в снег. Её нашли в сухой траве неподалёку. Приближались осторожно, чтобы не спугнуть. Наконец, зверь уснул. На руках грозная рысь стала похожа на крупного кота - оказалось, что и весит немногим больше – 10 килограммов.

Посёлок окружен лесами, животное могло прийти оттуда. А может, его держали дома. Самка явно долго и мучительно голодала. Во время осмотра оказалось, что у животного нет части зубов. Учитывая слабость и истощение, в зимней тайге у хищницы не было бы шансов выжить. Пока рысь оставили под наблюдением. Если она сохранила охотничьи навыки, то после курса восстановления, её постараются вернуть в дикую природу.