В нейтральных водах Финского залива, в трёх морских милях от границы России два беспилотника атаковали грузовое судно. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Известно, что корабль шёл в Калининград. Сейчас проходит эвакуация экипажа. Последствия инцидента уточняются, написал Дрозденко. В свою очередь глава Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что угрозы для снабжения Калининградской области в связи с ударом по судну нет.

Раннее Дрозденко сообщил о масштабной атаке беспилотников на регион. Минувшей ночью над Ленинградской областью силы ПВО сбили более 80 дронов.