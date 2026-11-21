На следующей неделе москвичи почувствуют дыхание зимы. Это произойдёт примерно на две недели позже среднегодовых значений.

Как написал синоптик Евгений Тишковец, метеорологическая зима возьмёт столицу в свои холодные объятия, постепенно заметёт улицы снегом, и напомнит, что календарь всё-таки прав.

Судя по прогнозу Гидрометцентра, первые снегопады в столичном регионе пройдут уже в последний день этой недели. Это будет пока что мокрый снег с дождём при температуре около нуля.

В середине недели похолодает до минус 3-6 градусов, снега будет больше. Не исключено, что к концу ноября в Подмосковье установится постоянный снежный покров.