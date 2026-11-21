Московским центральным диаметрам исполнилось 7 лет. Как отметил мэр Сергей Собянин, это масштабный проект, который изменил транспортную жизнь всего столичного региона.

Крупная сеть связывает мегаполис и Московскую область. Ежедневно пассажиры совершают более полутора миллиона поездок. Запущено четыре маршрута и 138 станций. Большинство из них с пересадками на метро, МЦК и другие диаметры.

Благодаря единой платёжной системе, поездки для москвичей стали в два раза дешевле. МЦД - это первый этап программы развития Центрального транспортного узла, который поможет создать наземное метро и в регионах.