Мошенники начали использовать связанную с отопительным сезоном схему. Они звонят или пишут россиянам и просят их сообщить персональные данные для перерасчёта.

В ход идут угрозы повысить плату в случае, если квартиросъёмщик откажется от передачи данных. Подобные уловки встречаются всё чаще, сообщает ТАСС.

Гражданам рекомендуют соблюдать цифровую безопасность и не подписываться на чаты в мессенджерах с подставными участниками. Специалисты предупреждают, что пик таких мошеннических схем прогнозируется на ноябрь - период, когда идут массовые начисления за первый месяц отопительного сезона.