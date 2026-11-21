Роспотребнадзор запросил информацию у властей Казахстана о валящем с ног вирусе, сообщает ведомство. Заболевание характеризуется высокой температурой, болью в горле, кашлем и сильной головной болью.

В Алматы с 1 ноября зафиксировано около 14 тысяч обращений за медицинской помощью по поводу ОРВИ. При этом госпитализированы почти три тысяч детей.

Казахстанские медики и контролирующие органы заявляют, что рост числа обращений вызван ежегодным сезонным подъёмом заболеваемости гриппом и респиратурными инфекциями.

В России заболеваемость сезонными инфекциями находится в пределах нормы. Казахстан и Россия имеют общую границу протяжённостью порядка 7 500 километров. С Казахстаном граничат 12 российских регионов, на границе действуют около десяти пунктов пропуска.