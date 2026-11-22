Словакия не будет участвовать в предоставлении Украине нового кредита Евросоюза на €45 млрд, несмотря на политическое давление на республику, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.



Он напомнил, что республика не участвовала и в предыдущем кредите на €90 млрд. Давление на республику, по мнению Фицо, лишь подтверждает политический характер вопроса. Речь идет не столько о возврате средств, сколько о безвозмездной помощи, которую Братислава считать оправданной не готова.



"Украина не вернет ни единого цента... Это не кредиты, это дары", — сказал премьер-министр Словакии.



Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил способ запретить странам ЕС отказываться от помощи Украине. Именно на фоне этих дискуссий и прозвучало заявление Фицо.