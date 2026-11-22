Президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой пожимает руку Владимиру Путину, сопроводив снимок подписью "Мой друг". Кадр был сделан после саммита АТЭС 19 ноября. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, тогда лидеры обсуждали конфликт на Украине и отношения Москвы и Вашингтона, а Владимир Путин завершил встречу "просто в отличном" настроении.



Кроме того, Трамп опубликовал кадры с трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне. Она прошла на полях саммита АТЭС и стала первой в таком формате. Среди снимков — коллаж с подписью "Великие державы. 1945, 2026". Слева изображены участники Ялтинской конференции (Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль), справа — Владимир Путин, Си Цзиньпин и сам Трамп.



По итогам переговоров лидеры обменялись мнениями по международной ситуации, подтвердили приверженность стратегической стабильности и приняли декларацию о мире.