Вооруженные силы Ирана нанесли комбинированный удар по американским военным объектам в Бахрейне. Как сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на КСИР, целью атаки стали два радара зенитно-ракетных комплексов Patriot на базах Риффа и Авали.

Накануне иранские СМИ показали новый ракетный город КСИР - подземные тоннели, в которых хранятся ракеты, а также пусковые установки. При этом глава иранского МИДа заявил: руководство страны надеется, что конфликт с США всё ещё можно урегулировать дипломатией.

Аббас Аракчи отметил, что Тегеран видит усиление американского присутствия на Ближнем Востоке, однако посредники, по его словам, прилагают усилия по деэскалации напряженности.