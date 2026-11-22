Войсковая операция развернулась в Мексике. Там задержали одного из самых разыскиваемых наркобаронов. Его сторонники в ответ подняли вооружённый мятеж. В ходе задержания погибли четверо силовиков и семь участников картеля.

Мексиканские военные с вертолётов расстреливают баррикады, которые появились на улицах городка Гуасаве. Их возвели члены местного наркокартеля, который называется "Жители Масатлана". Боевики подожгли несколько фур, чтобы заблокировать дороги и не позволить армии подтянуть в город подкрепление. Причиной стал арест наркобарона и лидера картеля Фаусто Исидро Меса Флореса, известного также, как Эль Чапо Исидро.

В операции участвовали военнослужащие спецподразделений национальной гвардии "Волки" и "Летучие мыши". Операцию проводили в несколько этапов. Установили точное нахождение подозреваемого. После чего в город начали проникать группы спецназа. Дом и район вокруг был оцеплен. Охранники наркобарона заметили военных и открыли огонь. Тогда начался штурм. На финальном этапе было необходимо вывезти задержанных из города. Военным самолётом их доставили в Мехико.

Федеральное бюро расследований США включило Эль Чапо Исидро в список десяти самых разыскиваемых преступников. За информацию, которая непосредственно приведёт к его аресту или осуждению, Государственный департамент США предложил вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов.

По данным ФБР, картель поставлял в штаты такие наркотики как кокаин, героин, метамфетамин, марихуану и фентанил. Бои, вспыхнувшие на улицах Гуасаве привели даже к остановке бейсбольного матча между командами "Альгодонерос де Гуасаве" и "Венадос де Масатлан", входящих в Мексиканскую тихоокеанскую лигу. Задержание Эль Чапо Исидро стало ударом по одной из самых влиятельных на северо-западе Мексики криминальных структур.