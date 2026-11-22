В Москве прошёл финал Всероссийского чемпионата "Пилоты будущего". 500 участников - по пятёрке лучших от каждого региона - соревновались в управлении и сборке БПЛА, даже играли в дрон-баскетбол. Важна была не только скорость, но и техническая подготовка.

Адреналин, азарт и скорость. Сильнейшие молодые пилоты России бьются за победу. Беспилотники виртуозно огибают препятствия, с удивительной точностью влетают в баскетбольное кольцо и поражают зрителей манёвренностью. Между конкурсными площадками участники передвигаются бегом. На счету каждая секунда. Пройти трассу надо не только правильно, но и быстро.

Чтобы пробиться в суперфинал, лидерам чемпионата пришлось приложить максимум усилий. Ведь конкурентов было 55 тысяч. Именно столько участников подали заявки. От первоклассников до выпускников - любви к беспилотникам все возрасты покорны. Победителем чемпионата стал Александр Смирнов.

Главная цель проекта - не столько соревновательная, сколько образовательная. Чемпионат позволяет школьникам получать навыки, которые пригодятся в киберспорте или будущей профессии. А заодно развивать характер, концентрацию, умение быстро ориентироваться и принимать сложные решения - качества, необходимые любому взрослому человеку.