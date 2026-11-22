В Харьковской области группировка "Север" выбила противника из лесополос вблизи села Малые Проходы. Сообщается, что в результате артиллерийской атаки был уничтожен командный пункт 6-го полка сил специальных операций.

В ДНР наши подразделения начали бои за освобождение населённого пункта Весна. Это позволит окружить весь гарнизон ВСУ в стратегически важном укрепрайоне - городе Белозёрское.

В Запорожской области нанесены удары по позициям радикалов на Ореховском направлении. Потери боевиков составили почти 250 человек убитыми и ранеными.