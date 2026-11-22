Волна протестов вновь охватила Францию, Германию, Италию. Попытки европейцев напомнить властям о законном праве на достойную жизнь вылились в столкновения с полицией и массовые задержания. Люди устали от политики милитаризации, многие требуют прекратить поддерживать Украину. И даже некоторые лидеры ЕС отказываются спонсировать Киев в ущерб интересам своих граждан.

Стрельба на улицах, горящие мусорные баки и автомобили - символы Франции эпохи Макрона. А щедро распыляемый в демонстрантов слезоточивый газ - её новый фирменный аромат. Вместе с социальным недовольством уровень насилия на улицах французских городов только растет. Пока радикалы громят Париж, Марсель и другие города, Эммануэль Макрон переживает, как бы не рухнул киевский режим.

На Украину Пятая Республика тратит около шести миллиардов евро в год. Невозвратный 90-миллиардный кредит для Зеленского и его шайки обошёлся в 15 миллиардов. Брюссель предлагает выдать заём ещё на 45. И только четыре страны из всего ЕС категорически отказались участвовать - Венгрия, Чехия, Болгария и Словакия.

Итальянцы выходят на уличные акции против поддержки Украины, но Рим по воле Брюсселя безропотно позволяет втягивать себя в долговую кабалу.

Латвия пытается экспортировать оголтелую русофобию на весь Евросоюз. Глава правительства Андрис Кулбергс призвал Брюссель полностью закрыть границы для граждан России. Сотни тысяч российских туристов продолжают въезжать в Шенгенскую зону, спецслужбы не способны проверить такое число людей на фоне гибридных угроз, сказал премьер. Он также заявил, что республика не намерена возвращаться к нормальным отношениям с Москвой даже после завершения украинского конфликта.