Московские технологические компании создают решения, которые помогают парковым службам. Как рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях, перед внедрением их тщательно проверяют на практике.

Разработчикам доступны около 350 городских площадок. Так, например, в "Коломенском" появились системы подземного сбора и хранения отходов. В Битцевском лесопарке роботы-косильщики убирали высокую траву и сорняки. А посетителей парка "Ходынское поле" летом встречал робот, который рассказывал о мероприятиях и помогал ориентироваться на территории.

Мэр подчеркнул: поддержка отечественных разработчиков поможет развитию российского бизнеса и сделает столицу ещё комфортнее.