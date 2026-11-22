На юге страны ликвидируют последствия стихии. Сильные дожди обрушились на Сочи. Реки вышли из берегов, ливневые канализации не справлялись с потоками воды. Затопило дороги и дома, перекрыт участок федеральной трассы.

Такого количества осадков за короткое время Сочи не видел давно. Всего за два часа местные реки достигли опасных уровней, а в некоторых местах вода и вовсе вышла из берегов. В соцсетях публикуют кадры затопленных дорог и затонувших машин.

Сильней всего досталось району Кудепсте. Здесь реки текут и по проезжей части, и во дворах. К домам жители пробираются вброд. Во многих районах вода зашла в подъезды, заблокировав людей. Досталось и подземным парковкам.

Обильные осадки парализовали движение транспорта. Перекрыта часть федеральной трассы "Джубга – Сочи", обстановка остаётся сложной до границы с Абхазией. Местами можно проехать лишь по одной полосе. Синоптики пока успокоить не могут. По прогнозам, дожди не прекратятся как минимум до конца дня.