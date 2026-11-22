В Москве наградили победителей конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Проект объединил не просто лучших педагогов, а тех преподавателей и наставников, которые формируют ценностные ориентиры молодого поколения.

Всего в этом году на конкурс поступило более 13 тысяч заявок. Команды участников представили экспертам свои проекты и доказали их востребованность в реальной жизни при работе со школьниками.

"Конкурс является прекрасной площадкой, чтобы наши участники объединялись, придумывали новые проекты, внедряли их в своих регионах", - отметила заместитель генерального директора платформы "Россия - страна возможностей" Екатерина Мальцева.