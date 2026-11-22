В числе старейших на Дальнем Востоке и первый в Приморье - 150 лет исполнилось маяку Скрыплёва. Расположенный на небольшом скалистом острове, он встречает суда, заходящие во Владивосток со стороны Уссурийского залива. А чтобы моряки не потеряли надёжный ориентир, на острове работают и живут смотрители маяка.

Вместе со своим собратом, маяком на полуострове Басаргина, он образует своеобразные морские ворота в порт Владивосток. Из Владивостока идти морем около часа. Но ни одно судно не может пришвартоваться у скалистых берегов. Поэтому в нескольких метрах от острова моряки спускают с борта лодку, и доходят уже по открытой воде сквозь пронизывающий морозный ветер и ледяные волны.

Так на работу вот уже шесть лет добираются смотрители маяка. Борис - начальник, и его супруга Мария - техник. Выбраться с острова на большую землю семье удаётся редко. Говорят, в такое время года уже практически не выезжают, довольно опасно.

Маяк Скрыплёва – один из старейших в Приморье. Из-за суровых погодных условий и финансовых сложностей его строительство затянулось на десять с лишним лет. Впервые навигационный сигнал кораблям здесь зажгли в ноябре 1876 года.

Среди всех маяков во Владивостоке сигнал Скрыплёва считается самым мощным. Его красный свет виден на расстоянии до 37 километров. Это практически из любой точки Уссурийского залива.

Несколько раз в неделю Борис с Марией поднимаются на самый верх 12-метровой башни. Осматривают так называемый оптический куб убирают с линз всё, что принес морской ветер, меняют лампы, если перегорели. Как и 150 лет назад, смотрители маяка на закате лампу включают, на восходе – свет гаснет. Казалось бы, дело простое. Но чтобы тысячи кораблей и судов шли на привычный им красный луч, на острове постоянно кто-то должен жить и работать.

Маяк – закрытая территория. Посторонним здесь находится запрещено. Из сотрудников всего пять человек. Супруги говорят, что оказались здесь волей случая. Жили в деревне, потом решили что-то поменять, и как говорится, подвернулась вакансия. На остров перебрались всей семьёй с тремя детьми.

В конце сороковых годов прошлого столетия здание маяка модернизировали. И сегодня всех моряков, которые проходят через пролив Босфор Восточный, встречает белая восьмиугольная каменная башня с ярким красным светом на вершине.