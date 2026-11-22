Когда-то деревня на месте этого района именовалась Юркино, а позднее - Годуново. Нынешнее название закрепилось лишь в XVIII веке. Здесь Фёдор Достоевский работал над "Преступлением и наказанием". Во время Великой Отечественной войны тут делали рельсы, авиабомбы и противотанковые ежи. А машины из здешнего музея техники снялись в сотне фильмов.

Всё это - о районе Люблино. Здесь легко забыть о городской суете. Раскидистые деревья, гладь реки и тишина. Люблинский парк дарит ощущение спокойствия заслуженному артисту Василию Мищенко уже несколько десятилетий. В этот район актёр переехал в 90-е годы. Парк даже помог ему дебютировать в качестве режиссёра. Именно здесь сняли одну из сцен фильма "Крутые: смертельное шоу".

Люблинский парк - одно из любимых мест жителей района. Среди деревьев здесь расположился усадебный ансамбль XIX века. Владел им отставной бригадир Николай Дурасов. Он был любителем сценического искусства. Поэтому прямо в усадьбе основал крепостной театр, один из лучших в Москве. Приёмы в Люблине собирали знать и славились отменным хлебосольством. До наших дней сохранились перестроенные здания театра, театральной школы и пансиона для артистов, а также сам дворец. В прошлом году его фасад отреставрировали.

Еще одно место с историей в Люблине - легендарный стадион "Локомотив". Он был открыт почти сто лет назад. Здесь проходили яркие матчи. Правда, со временем стадион начал ветшать. В 2015 году его и вовсе закрыли. Но историческая арена получила шанс на вторую жизнь – в прошлом году она вновь открылась после комплексной модернизации. Футболом возможности стадиона не ограничиваются. Это целый спортивно-досуговый комплекс: здесь можно заниматься волейболом, баскетболом и теннисом.

Активно развивается в Люблине и образовательная инфраструктура. На базе колледжа 26 КАДР открылся строительный полигон практической подготовки. Студенты учатся работать с современным оборудованием, таким же, как на городских предприятиях. Здесь три инновационные учебные зоны. В мастерской бетонных работ будущие студенты учатся монтировать опалубку и вязать арматурные каркасы. Осваивают ребята и технологии отделки помещений.

Люблино - один из самых больших районов в столице. И он продолжает меняется, предлагая жителям всё новые возможности.

"Москва преобразилась. Когда приезжают ко мне коллеги из-за рубежа, когда они видят Москву, показываешь им Москву, они в шоке, потому что какой красивый город! Какой красивый город!", - говорит Василий Мищенко.