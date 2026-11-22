Сергей Лавров назвал неадекватными министров обороны Германии и Великобритании. "Я не могу комментировать высказывания людей, которые находятся, по-моему, в неадекватном состоянии", - сказал глава МИД в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее главы минобороны Германии и Британии Борис Писториус и Уэс Стритинг осудили критику Пентагоном ударов ВСУ вглубь России. В США такие атаки считают неэффективными и способными привести к эскалации. Писториус не постеснялся и заявил, что считает позицию своих заокеанских партнёров и союзников довольно глупой.

С середины июля 2026 года ВСУ неоднократно атаковали сугубо гражданские объекты в российских регионах. Удары наносились по логистическим центрам крупных маркетплейсов и нефтеперерабатывающим заводам.