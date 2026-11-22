Российским школам рекомендовано отказаться от шестидневного обучения и перейти на пятидневку. С такими рекомендациями обратился к руководителям учебных заведений Роспотребнадзор, сообщает ТАСС.

По мнению специалистов, при пятидневном режиме у учеников остаётся больше времени для отдыха, они меньше утомляются. Для профилактики нужно обеспечивать равномерное чередование учёбы и отдыха: после пяти-шести недель занятий объявлять каникулы.

При этом ведомство уточняет, что при невозможности организовать пятидневку, к примеру, в случае нехватки помещений для занятий, допускается шестидневная учебная неделя.