Все этапы восстановления Крымского моста определены, работы идут в ежедневном режиме. О этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

По его словам, над восстановлением моста работают проектировщики, строители, поставщики материалов.

На этой неделе ВСУ трижды атаковали Крымский мост. Частично повреждены конструкции переправы, остановлено автомобильное движение.

Грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение прерывалось, но накануне было восстановлено в полном объёме. Между Крымом и Таманью запустили дополнительные электрички. Логистика доставки грузов, в том числе продовольствия в Крым не нарушена.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте. Президент Владимир Путин пообещал ответ Киеву на удары по Крымскому мосту.