Рекордное количество участников - больше миллиона - собрал в воскресенье Географический диктант. Самая масштабная в мире просветительская акция состоялась уже в 12-й раз. В проекте Русского географического общества участвовали 140 стран и все российские регионы. В Севастополе желающих проверить свои знания встречал музейный комплекс "Херсонес Таврический".

Больше ста экзаменационных аудиторий организовали в Петербурге - испытания проходили, в том числе в Адмиралтействе. Перед началом экзамена собравшихся с борта МКС приветствовали космонавты.

Основная площадка, по традиции, была в Москве, в Национальном центре "Россия". На сцене наградили авторов лучших вопросов. В этом году число заданий сократили до 30. Базовая часть, по просьбам участников, стала проще. А вот вторая часть сложнее - геодиктант для продвинутого уровня. Онлайн попробовать свои силы можно до 10 декабря.