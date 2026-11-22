Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после падения на детей крепления с прожекторами в томском цирке. В результате инцидента пострадали две девочки - один ребёнок в больнице с травмами.

Всё случилось во время антракта. За дополнительную плату детей катали на подвесных качелях под куполом шатра. В этот момент сорвалась конструкция со световым оборудованием и ударила по качелям.

По предварительным данным, на аттракционе находились девочки четырёх и восьми лет. Проверку по факту происшествия также начала прокуратура.