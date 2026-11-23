Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 23 ноября, 192 украинских беспилотных летательных средства.

Как уточняет Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областями.

Кроме того, БПЛА противника сбиты и перехвачены над Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкирией и Крымом.

Российские бойцы предпринимают шаги по сокращению возможностей укронацистов атаковать нашу страну. Расчет тяжелой огнеметной системы БМ-2М соединения РХБЗ группировки войск "Центр" термобарическим ударом уничтожил вражеские пункты управления дронами на днепропетровском направлении. Огонь накрыл большую площадь и вывел из строя технику и живую силу противника.

Продолжаются удары возмездия ВС России по объектам, связанным с украинской армией и военной промышленностью. Украинский политолог Олег Соскин отметил, что крупнейшие города страны находятся на грани уничтожения из-за неспособности ВСУ сбивать ракеты: "Вы представляете, что ждет Киев к 2030 году? От Одессы и Кривого Рога вообще ничего не останется" (цитата по РИА Новости).