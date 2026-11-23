Критическая ситуация для неонацистов на Запорожском участке зоны СВО. К востоку от Орехова под контроль перешла протяжённая линия укреплений противника.

Штурмовики группировки "Восток" зачищают очередной опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Используя все доступные средства маскировки, противник создал разветвленную сеть блиндажей и ходов сообщения. Не помогло. Наши бойцы закрепились на занятых позициях и начали подготовку к дальнейшему продвижению на этом направлении.

На соседнем участке линии боевого соприкосновения в Запорожье операторы разведывательных дронов отследили вражеские пункты управления БПЛА, укрытые в лесопосадках. По заданным координатам удар нанесли расчеты буксируемых гаубиц "Мста - Б". Уничтожены оборудование связи и склады с беспилотниками противника.

А на Днепропетровском направлении наши военные инженеры уничтожили пехоту ВСУ. Выявив тропу, по которой передвигаются украинские военнослужащие, дистанционно ее заминировали.

Одновременно постоянное внимание к вражеским беспилотникам в небе. Каждый выезд наших боевых машин на огневые точки сопровождают группы прикрытия. Так, на Днепропетровском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем БМ - 2М термобарическими снарядами поразили вражеские пункты управления БПЛА. А от вражеского дрона на марше спасла пассивная защита.

Расчеты беспилотных систем Южной группировки войск за несколько часов поразили девять пунктов управления БПЛА противника в границах Славянско-Краматорской агломерации, а всего за сутки - более 60. Работа в ближнем тылу врага идет по всем направлениям.

Удары по позициям ВСУ в зоне ответственности Южной группировки также нанесли истребители - бомбардировщики Су-34.