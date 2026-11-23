Новые примеры героизма и отваги российских бойцов в ходе СВО. Ефрейтор Алексей Чусов спас сослуживцев, сбив беспилотники ВСУ из личного оружия. Благодаря его мужественным действиям расчёт без потерь среди личного состава и техники уничтожил вражеский опорный пункт. Это позволило нашим штурмовым группам продвинуться вглубь обороны противника.

Сержант Алексей Адонин - командир отделения боевой поддержки - спас жизнь сослуживцу, раненому в результате атаки вражеского беспилотника. Военнослужащий уничтожил дрон и эвакуировал товарища в безопасное место, откуда его доставили в медицинское подразделение.