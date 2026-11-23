В Сербии назначили досрочные выборы президента. Они состоятся 27 декабря 2026 года, сообщил исполняющий обязанности главы государства Александр Чупич в эфире телеканала N1.



Политик также отметил, что политическое объединение "Студенческий список" уже определилось с кандидатом на президентский пост, но пока не раскрывает его имя.



Досрочное голосование понадобилось из‑за неожиданной отставки Александра Вучича. 27 сентября он объявил об уходе с поста президента. В обращении к гражданам Вучич не назвал конкретных причин решения, но признал, что за время пребывания у власти допустил немало ошибок. Теперь новому главе страны предстоит определить дальнейший курс развития Сербии.