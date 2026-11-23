По предварительным итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получают не менее 258 мест в палате представителей, это рекордный результат за последние 30 лет, сообщает Associated Press.



Такой показатель повторяет успех партии времён избрания Билла Клинтона в 1992 году и превосходит результат кампании Барака Обамы (257 мест в 2008 году). Абсолютный рекорд в истории США был зафиксирован в эпоху Франклина Рузвельта, тогда у демократов было более 300 мест.



Ключевой рубеж в 258 мандатов достигнут после победы демократа Чака Хаббарда над республиканкой Вирджинией Фокс в Северной Каролине. В четырёх округах итоги ещё не подведены: по одному в Миннесоте и Теннесси, а также два в Луизиане, там второй тур голосования пройдёт в декабре. Республиканцы займут как минимум 173 места.



Демократы также контролируют Сенат, получив 56 мест из 100, это их самое значительное преимущество более чем за 10 лет. Новый 120‑й состав Конгресса принесёт присягу в январе 2027 года. Результаты выборов определят расстановку политических сил в США на ближайшие два года.



По информации Politico, среди приоритетов демократов — выделение в начале 2027 года многомиллиардного пакета помощи Украине, несмотря на позицию главы государства. Ожидается, что пакет включит поставки вооружений и гуманитарную поддержку.