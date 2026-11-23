Следующий раунд трехсторонних переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта пройдет в скором времени. Об этом рассказал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как уточнил официальный представитель Кремля, "встреча будет скоро, но пока по датам нет никакой определенности" (цитата по РИА Новости).

Между тем американский переговорщик Джаред Кушнер, говоря о поисках путей мирного урегулирования, заявил о важности сценария, при котором Россия впредь не столкнется с угрозой конфронтации со стороны Североатлантического альянса. По словам политика, "мы стремимся к будущему, при котором Украина будет в безопасности, Европа станет сильнее, а Россия будет уверена, что НАТО не стремится к противостоянию".

Источники ранее рассказали, что в Соединенных Штатах обсуждают сценарий мирного урегулирования конфликта на Украине, предусматривающий отказ киевского режима от притязаний на Донбасс в обмен на членство в НАТО. Однако внеблоковый статус Украины является одним из требований России по урегулированию конфликта.

При этом американские СМИ писали, что президент США Дональд Трамп после личного общения с российским лидером Владимиром Путиным созвонился с так называемой коалицией желающих и резко раскритиковал расходы Брюсселя на военную поддержку Киева. Он подчеркнул, что ЕС тратит миллиарды долларов на Украину вместо того, чтобы направить их на собственные нужды.