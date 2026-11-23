У России нет оснований торопиться с назначением новых послов в Великобритании и Франции. На это указал в понедельник, 23 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как указал официальный представитель Кремля в интервью "Ведомостям", "с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет".

Что касается назначения нового посла в Соединенных Штатах после смерти прежнего дипломатического представителя нашей страны, его кандидатура не обсуждалась на встрече президентов России и США в китайском Шэньчжэне. Дмитрий Песков отметил, что там был "более концептуальный разговор".

В Европе между тем снова спорят, на этот раз — из-за приглашения президента России Владимира Путина посетить Москву для обсуждения вопросов безопасности. Часть европейцев полагает, что "для обсуждения нет ничего нового", но есть и те, кто считает отказ от такой возможности "неверным сигналом" и напоминает, что "лишь тот, кто говорит, способен достичь результата".

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил, что "превратить поджигателей войны в миротворцев и сформировать реалистичный консенсус ради мира в Европе" будет непросто.