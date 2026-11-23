Принудительно возвращенные в ВСУ дезертиры вновь сбежали под Харьковом.

25 украинских военнослужащих ранее уже были возвращены в ВСУ после первого дезертирства, но задержались ненадолго. После работы с психологами из 86-го центра психологической поддержки ВСУ, они вновь разбежались. Сейчас беглецы прячутся в частных домах.

"Потому что понимают: их везут не "восстанавливать", а на убой", — рассказал источник РИА Новости в российских силовых структурах

По данным СМИ, военных после первого побега распределили в 33-ю отдельную механизированную бригаду, которая входит в 10-й армейский корпус ВСУ, известный скандалами и коррупцией.

В настоящее время службы правопорядка оцепили район и проводят подомовой обход в поисках беглецов.

По состоянию на конец прошлого года на Украине за дезертирство находились в розыске более 161 тысячи человек. Всего же из армии сбежали уже более 480 тысяч военнослужащих.